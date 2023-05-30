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В Альянсе турагентств рассказали, как изменятся цены на отдых в Турции

Турецкая лира упала, но из-за этого туры в страну не станут дешевле. Об этом "Москве 24" рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Курс турецкой национальной валюты на днях приблизился к историческому минимуму. 29 мая одному доллару были эквивалентны 20 лир. По словам Осиповой, цены на путевки в Турцию привязаны к курсу евро. Поэтому падение лиры никак не отразится на стоимости отдыха для россиян.

При этом покупки, которые туристы сделают в самой Турции, могут оказаться дешевле. По словам Осиповой, на территории страны гораздо выгоднее рассчитываться за что-либо лирами.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, где в Турции находится пляж с лазурной водой.

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