Турецкая лира упала, но из-за этого туры в страну не станут дешевле. Об этом "Москве 24" рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Курс турецкой национальной валюты на днях приблизился к историческому минимуму. 29 мая одному доллару были эквивалентны 20 лир. По словам Осиповой, цены на путевки в Турцию привязаны к курсу евро. Поэтому падение лиры никак не отразится на стоимости отдыха для россиян.

При этом покупки, которые туристы сделают в самой Турции, могут оказаться дешевле. По словам Осиповой, на территории страны гораздо выгоднее рассчитываться за что-либо лирами.