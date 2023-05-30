Туристов предупредили о возможном ротавирусе во время летнего отдыха

Существует вероятность, что человек, отдыхающий на море, может быть заражен ротавирусом, который поражает желудочно-кишечный тракт. Чтобы избежать такой неприятности, стоит придерживаться определенных правил и рекомендаций, которые помогут сохранить хорошее самочувствие на время отпуска.

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Общение с зараженными людьми, погружение в воду с нечистыми руками или употребление воды и еды, которые могут быть заражены вирусом — все это может привести к тому, что отдых превратится в настоящий кошмар. По данным, известным врачам, ротавирус находится на турецких, греческих и черноморских курортах.

Следование простым рекомендациям поможет избежать заражения ротавирусом: стоит избегать переполненных пляжей и купаться в водах, где низкий водообмен, избегать погружения головы в воду и проглатывать ее, не употреблять воду из крана, а лучше пить бутилированную воду, и избегать употребления еды, которую продают на пляжах.