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Российских туристов предупредили о возможном ротавирусе во время летнего отдыха

Существует вероятность, что человек, отдыхающий на море, может быть заражен ротавирусом, который поражает желудочно-кишечный тракт. Чтобы избежать такой неприятности, стоит придерживаться определенных правил и рекомендаций, которые помогут сохранить хорошее самочувствие на время отпуска.

Туристов предупредили о возможном ротавирусе во время летнего отдыха
© Runews24

Общение с зараженными людьми, погружение в воду с нечистыми руками или употребление воды и еды, которые могут быть заражены вирусом — все это может привести к тому, что отдых превратится в настоящий кошмар. По данным, известным врачам, ротавирус находится на турецких, греческих и черноморских курортах.

Следование простым рекомендациям поможет избежать заражения ротавирусом: стоит избегать переполненных пляжей и купаться в водах, где низкий водообмен, избегать погружения головы в воду и проглатывать ее, не употреблять воду из крана, а лучше пить бутилированную воду, и избегать употребления еды, которую продают на пляжах.

По возможности стоит выбирать пляжи, которые находятся вдали от мест стока каналов и рек. Необходимо часто мыть руки и следить за чистотой посуды. Соблюдая все эти рекомендации, можно избежать заражения ротавирусом и сохранен хороший настрой на весь отпуск.

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