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На Бали официально ввели ограничения по аренде мопедов для туристов

Власти Бали официально ограничили для туристов возможность арендовать транспортные средства, в том числе мопеды. Об этом заявил губернатор индонезийского острова Вайан Костер (Wayan Koster), передает The Bali Sun.

На Бали официально ввели ограничения по аренде мопедов для туристов
© Лента.ру

Так, по его словам, теперь туристы могут брать в аренду байк только у тех компаний, которые являются членами торговых агентств или Ассоциации по аренде транспортных средств. Кроме того, путешественники должны иметь международное водительское удостоверение, которое распространяется на вождение мотоцикла, и страховые документы.

Местные жители выступили против запрета и попросили пересмотреть решение. Тем не менее Костер уже предпринял первые шаги для введения новых правил в силу.

«Жителям Бали запрещено содействовать иностранным туристам, которые желают совершать действия, несовместимые с их визовыми правами или положениями закона», — заключил губернатор.

Ранее в мае стало известно, что власти Бали захотели ограничить количество иностранных отдыхающих, в том числе российских.

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