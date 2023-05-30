Забывчивость – одна из причин уменьшения числа туроператоров

© Tourdom

Минэкономразвития опубликовало новый приказ об исключении сведений о туроператорах из федерального реестра. Семь компаний покинули его в связи с непредоставлением информации о финансовом обеспечении на новый срок, еще 14 по этой же причине потеряли возможность формировать туры в сфере выездного туризма.

Видео дня

В основном в перечне исключенных представлены небольшие региональные компании. Например, ООО «Грифон-Тур», по информации с сайта, занимается организацией экскурсий в Крыму, «Сафари Валмир» – охотой и рыбалкой в Ленобласти, а «Булгун», судя по кодам ОКВЭД, сочетал туроператорскую деятельность в Калмыкии с выращиванием зерна, овощей и бахчевых культур.

Однако фигурируют и туроператоры, которые специализируются в нише индивидуального отдыха за рубежом. В частности, реестр покинуло московское ООО «А-Ля Карт Премиум Трэвел», а из сведений о туроператорах «Миракль», «Зая Тревел», «Виза Конкорд», «Вайт Тревел» (торговая марка Onetwotrip) исключена сфера деятельности «выездной туризм». У них сохраняется возможность формировать туры в области внутреннего и въездного туризма.

Редакция TourDom.ru отправила запросы в некоторые компании. Как объяснили в одной из них, в связи с упразднением Ростуризма и передачей его функций Минэкономразвития произошла техническая накладка на этапе предоставления сведений: фингарантии для продолжения деятельности в сфере выездного туризма есть, туроператор планирует восстановиться в реестре в ближайшее время.

«Часто причиной проблем становится банальная забывчивость. Тем туроператорам по выезду, которые вылетели случайно, придется в срочном порядке повторно вступать в федеральный реестр. Сделать это сейчас не так просто и достаточно дорого. Времена, когда страховые компании сами рекламировали свои услуги, безвозвратно прошли», – прокомментировали ситуацию в юридической компании «Байбородин и партнеры». Там добавили, что при получении заявки на содействие в оформлении документов со страховщиками теперь приходится проводить многочасовые переговоры и «чуть ли не лично ручаться за туроператора, предоставлять в обязательном порядке финансовые документы, бизнес-план».

Круг страховщиков, готовых выдавать туроператорам фингарантии, действительно предельно сузился. Однако это не единственный вариант. Ранее редакция опубликовала статистику ассоциации «Турпомощь», согласно которой из 396 туроператоров в сфере выездного туризма 191 компания продолжает использовать в качестве финансового обеспечения свои накопления в фондах персональной ответственности (ФПО). Парадокс в том, что 2022 год оказался для многих очень успешным в плане продаж. А так как по закону ФПО должен составлять минимум 7% от общей цены реализованного турпродукта, не все смогли или захотели пополнить размер фонда до требуемого законом уровня. Если вынуть из оборота нужную сумму невозможно и не получается договориться со страховщиком, то остается одно – работать в «серой» зоне, так как механизма контроля нет.