В Индонезии начнут выдавать «золотые визы» туристам

В ближайшие несколько недель в Индонезии будет запущена процедура введения «золотых виз». Об этом сообщает "Говорит Москва".

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Известно также, что «золотые визы» будут действительными от пяти до десяти лет. Для получения такой визы иностранные граждане должны соответствовать определенным критериям, включая наличие достаточной суммы сбережений. Власти страны ожидают, что это привлечет благонадежных туристов.

Россияне едут в Индонезию по разным причинам, например, для туризма и отдыха на пляжах Бали, знакомства с культурой и историей страны, участия в деловых мероприятиях или образовательных программ. Кроме того, Индонезия является одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии, и российские предприниматели также посещают страну для развития бизнеса и поиска новых партнеров.