Российские туристы, застрявшие на Шри-Ланке, вылетели в Россию

Российских туристов, которые вчера не смогли улететь со Шри-Ланки в Москву, забрал резервный борт из Екатеринбурга. Об этом РИА Новости сообщила директор турагентства "Чудо Света" Светлана Сибирякова — она тоже ждала возможности вернуться в Россию.

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По словам Сибиряковой, вылет был назначен на 10:00 по московскому времени. Борт встретили аплодисментами, а некоторые туристы отмечали, что у них по коже пошли мурашки.