Российские туристы, застрявшие на Шри-Ланке, вылетели в Россию

Российские туристы, которые застряли на Шри-Ланке, вылетели в Россию
Российских туристов, которые вчера не смогли улететь со Шри-Ланки в Москву, забрал резервный борт из Екатеринбурга. Об этом РИА Новости сообщила директор турагентства "Чудо Света" Светлана Сибирякова — она тоже ждала возможности вернуться в Россию.
По словам Сибиряковой, вылет был назначен на 10:00 по московскому времени. Борт встретили аплодисментами, а некоторые туристы отмечали, что у них по коже пошли мурашки.
29 мая утренний рейс Red Wings WZ 3078 со Шри-Ланки не состоялся из-за поломки самолета. Пассажиры были в самолете три часа, затем их разместили в пятизвездочном отеле и они ждали вылета больше суток. По словам Светланы Сибиряковой, условия туристам предоставили роскошные, однако отель не был готов принять сразу 400 человек.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как на Шри-Ланке относятся к русским.