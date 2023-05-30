Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip перечислил города России и мира, где туристы бронировали жилье максимум за три дня до заселения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса.

По информации экспертов, чаще всего гостиницы накануне поездки выбирали в Москве. Там заказов в последний момент больше четверти от общего числа. На втором месте Санкт-Петербург — там оформляют бронь в последний момент 13% туристов из России. Далее в рейтинге следует Сочи с показателем 8,5%.

В список также вошли Казань, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск и Воронеж.

Из зарубежных городов по количеству отельных заказов накануне заселения лидирует Стамбул. На второй строчке Дубай, на третьей — Ереван.

В десятку городов, куда россияне решаются поехать в последний момент, попали Минск, Анталья, Тбилиси, Бангкок, Ташкент, Баку и Париж.