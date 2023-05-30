$80.06+0.0985.90-0.02

Стало известно, в каких городах туристы бронируют отели в последний момент

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip перечислил города России и мира, где туристы бронировали жилье максимум за три дня до заселения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса.

По информации экспертов, чаще всего гостиницы накануне поездки выбирали в Москве. Там заказов в последний момент больше четверти от общего числа. На втором месте Санкт-Петербург — там оформляют бронь в последний момент 13% туристов из России. Далее в рейтинге следует Сочи с показателем 8,5%.

В список также вошли Казань, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск и Воронеж.

Удобные сайты, где можно бронировать жилье в 2023 году

Из зарубежных городов по количеству отельных заказов накануне заселения лидирует Стамбул. На второй строчке Дубай, на третьей — Ереван.

В десятку городов, куда россияне решаются поехать в последний момент, попали Минск, Анталья, Тбилиси, Бангкок, Ташкент, Баку и Париж.

Ранее туристов попросили не торопиться с бронированием отелей в Сочи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий