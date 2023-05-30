Петербург вошел в топ-3 рейтинга спонтанных заказов отелей

На первом месте городов, в которых покупают места в отелях за три дня до заселения, оказалась столица России – Москва. Второе место досталось Санкт-Петербургу, а третье – Сочи. В Москве зарегистрировали 26,6% заказа, Северная столица приняла 13,1% спонтанных гостей. В Сочи же в последний момент приобрели места в отелях 8,5% граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис для бронирования отелей OneTwoTrip.