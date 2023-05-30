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Петербург вошел в топ-3 рейтинга спонтанных заказов отелей

Санкт-Петербург оказался в тройке российских лидеров-городов, в которых наблюдаются бронирования отелей в последний момент. Первое место заняла Москва.

Петербург вошел в топ-3 рейтинга спонтанных заказов отелей
© ЧП Столица

На первом месте городов, в которых покупают места в отелях за три дня до заселения, оказалась столица России – Москва. Второе место досталось Санкт-Петербургу, а третье – Сочи. В Москве зарегистрировали 26,6% заказа, Северная столица приняла 13,1% спонтанных гостей. В Сочи же в последний момент приобрели места в отелях 8,5% граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис для бронирования отелей OneTwoTrip.

Также в рейтинг вошли Казань, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск и Воронеж. Специалисты посчитали и поездки за рубеж. Например, 10,4% пришлось на Стамбул – это первое место. На втором Дубай, а на третьем – Ереван.

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