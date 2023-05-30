Как работают аэропорты Москвы после ЧП с БПЛА

Во вторник, 30 мая, несколько дронов атаковали Москву. По словам мэра города Сергея Собянина, в результате ударов пострадали два жилых дома, в одном из которых выбило окна. «ФедералПресс» узнал, повлиял ли инцидент с БПЛА на работу московских аэропортов.

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В Домодедово, Шереметьево и во Внуково все внутренние вылеты проводятся по расписанию, посадка самолетов происходит по графику. Лишь два международных рейса задержаны: лайнер Turkish Airlines из Бодрума во Внуково прибудет на пять минут позже, а судно Azur Air, которое летит из Антальи в тот же аэропорт, задержится на восемь минут, приводит «ФедералПресс» данные, полученные из онлайн-табло.

Руководство Домодедово отрицает проникновение беспилотников на территорию аэропорта, узнало РИА Новости. Пресс-служба Внуково заверила, что воздушная гавань продолжает работать в привычном режиме.