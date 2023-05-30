Как работают аэропорты Москвы после ЧП с БПЛА
Во вторник, 30 мая, несколько дронов атаковали Москву. По словам мэра города Сергея Собянина, в результате ударов пострадали два жилых дома, в одном из которых выбило окна. «ФедералПресс» узнал, повлиял ли инцидент с БПЛА на работу московских аэропортов.
В Домодедово, Шереметьево и во Внуково все внутренние вылеты проводятся по расписанию, посадка самолетов происходит по графику. Лишь два международных рейса задержаны: лайнер Turkish Airlines из Бодрума во Внуково прибудет на пять минут позже, а судно Azur Air, которое летит из Антальи в тот же аэропорт, задержится на восемь минут, приводит «ФедералПресс» данные, полученные из онлайн-табло.
Руководство Домодедово отрицает проникновение беспилотников на территорию аэропорта, узнало РИА Новости. Пресс-служба Внуково заверила, что воздушная гавань продолжает работать в привычном режиме.
Ранее три беспилотника проникли в Москву и повредили несколько жилых зданий, в том числе на улице Профсоюзной, 98, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Также взрывы слышали жители Немчиновки, Одинцово и Красногорска, однако, скорее всего, эти звуки доносились из-за работы системы ПВО.