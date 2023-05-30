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Турист из России сравнил отдых в Паттайе с Пхукетом

Турист из Российской Федерации сравнил отдых в Паттайе и Пхукете, а также определил, где лучше и по какой причине. Об этом он рассказал читателям, пишет «Турпром».

Турист из России сравнил отдых в Паттайе с Пхукетом
© Banki.loans

Россиянин проанализировал два курорта и сделал для себя вывод. По его мнению, на островном курорте отдых лучше, нежели в Паттайе. Также он добавил, что в прошлом фактором выбора являлась цена на отдых. На сегодняшний день разницы в цене на два разных типа курорта в Таиланде нет.

Что касается Пхукета, то он имеет уютный и презентабельный вид. Здесь хорошо продуманная инфраструктура. Путешественник также отметил колоритные уголочки и тропический шарм этого курорта.

«По степени комфорта и уюта остров Пхукет более подходит зрелым и взрослым туристам, нежели вечно шумная и местами довольно грязная Паттайя», — отмечает гражданин России.

Второй плюс, который отметил турист в Пхукете — большое количество экскурсионных программ. Кроме того, путешественник отметил, что в Пхукете наиболее комфортный пляжный отдых, так как здесь преобладает тропический климат.

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