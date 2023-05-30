$80.06+0.0985.90-0.02

Курорт «Соленые озера» откроется 1 июня

Открытие курорта «Соленые озера» в Соль-Илецке состоится уже на этой неделе – 1 июня. Туристов будут ждать с 09:00 утра.

Курорт «Соленые озера» откроется 1 июня
© ProOren

Как рассказали в администрации курорта, на открытие сезона подготовили программу, будут присутствовать официальные лица, а также выступят творческие коллективы Соль-Илецкого городского округа.

В этом году цена единоразового билета за вход составит 350 рублей. В стоимость входит пользование зонтиками, лежаками, душевыми и туалетами.

Детям до 7 лет включительно покупать билет не требуется, они могут проходить бесплатно.

«На территории курорта действует безналичный расчёт. Отдыхающие смогут купить бумажные билеты в автоматических кассах или оплатить вход банковской картой непосредственно на турникете», - сообщили в администрации «Соленых озер».

Также обещают, что сразу после открытия на территории начнут работать несколько точек общепита. Новые кафе будут открываться по мере увеличения потока туристов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий