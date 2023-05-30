Курорт «Соленые озера» откроется 1 июня

Открытие курорта «Соленые озера» в Соль-Илецке состоится уже на этой неделе – 1 июня. Туристов будут ждать с 09:00 утра.

© ProOren

Как рассказали в администрации курорта, на открытие сезона подготовили программу, будут присутствовать официальные лица, а также выступят творческие коллективы Соль-Илецкого городского округа.

В этом году цена единоразового билета за вход составит 350 рублей. В стоимость входит пользование зонтиками, лежаками, душевыми и туалетами.

Детям до 7 лет включительно покупать билет не требуется, они могут проходить бесплатно.

«На территории курорта действует безналичный расчёт. Отдыхающие смогут купить бумажные билеты в автоматических кассах или оплатить вход банковской картой непосредственно на турникете», - сообщили в администрации «Соленых озер».