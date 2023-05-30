Туристка потеряла паспорт в самолете и провела пять дней взаперти

Британская туристка потеряла паспорт в самолете Ryanair по пути в Испанию и провела пять дней взаперти в иммиграционной службе. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что 53-летняя Трейси Маккеллар (Tracy Mckellar) прилетела в Мадрид из Ливерпуля, чтобы провести две недели в своем доме. По пути к пограничному контролю путешественница поняла, что не может найти паспорт. Она обратилась за помощью к службе поддержки, где ей запретили покидать аэропорт.

Таможенники решили, что женщина должна вернуться в Ливерпуль в кратчайшие сроки, однако ближайший рейс был лишь спустя пять дней. По словам Маккеллар, ее отвели в помещение с кроватями, где уже находились около 30 человек. Все личные вещи, в том числе телефон, у туристки отняли.