Пассажиры Turkish Airlines могут сократить «углеродный след» от рейсов

Авиакомпания Turkish Airlines предлагает своим клиентам заплатить налог за ущерб, нанесенный природе авиарейсом, на котором они полетят. На это обратил внимание один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Полная оплата «за себя» при желании вносится на этапе бронирования билетов на сайте перевозчика. В конкретном примере, который привел наш читатель, она составила 5,47 долларов. Но можно выбрать и любую фиксированную оплату – 2, 6 или 10 долларов.

Пассажиры, проникшиеся идеей сокращения «углеродного следа», могут также компенсировать ущерб от других пассажиров и в целом «сделать рейс более позитивным для климата». Впрочем, как отмечают туристы, можно и совсем не платить «экологический сбор» – он полностью добровольный.

На что пойдут средства, собранные пассажирами, авиакомпания не сообщает. Из СМИ известно, что Turkish Airlines поддерживает разработку экологически чистого авиатоплива, которое сокращает вредные выбросы, и с 2022 года активно его использует.

Комментируя «налог за ущерб природе», читатели канала пишут, что он встречается и у других зарубежных авиакомпаний, в частности у европейских Air France и KLM.

Арабский перевозчик Etihad Airways пошел дальше и предложил более наглядный путь восстановления экологического баланса: при покупке билетов посадить дерево. Например, при бронировании места с дополнительным пространством для ног – Economy Space, в стоимость билета уже входит посадка мангрового дерева.

А участники программы лояльности могут «взять под опеку» такое дерево, заплатив за свой поступок милями. Опций предлагается очень много, в частности, посадка рощи обойдется пассажиру в 781 милю, компенсация выбросов вождения внедорожника в течение года – в 10 838 миль.