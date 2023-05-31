Туристка захотела сделать селфи в Италии и чудом выжила после падения с высоты

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Ирландская туристка чудом выжила после падения с высоты в популярном туристическом месте в Италии. Об этом сообщает The Irish Mirror.

По данным издания, инцидент произошел в центре Генуи на северо-западе страны. Молодая женщина захотела сделать селфи в Купальнях Пизы, но потеряла равновесие и упала на землю. Свидетели вызвали полицию и скорую помощь. Врачи экстренно госпитализировали путешественницу с серьезными травмами, в настоящее время она все еще находится в критическом состоянии.