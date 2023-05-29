Россиян попросили забыть слово «дешево» при поездках в Турцию

Турагент рассказала, что Турция уже давно перестала быть бюджетным отдыхом. Причем это касается не только отдыха в стране, но и местного аэропорта.

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«Бутылочка минералки 0,5л стоит 4 евро, мытые банан и яблоко – по 2 евро», – отметила девушка.

Сразу же после приземления многие туристы бегут покупать сим-карты. Во-первых, они оформляются лишь по паспорту, во-вторых, стоят примерно 64 доллара, что равно 5 тысячам рублей. За эту сумму дают 20 гигабайт интернета. Чтобы сэкономить, не стоит торопиться, лучше сначала разобраться с Wi-Fi в отеле, а покупать сим-карту при необходимости.

К тому же в городах это будет стоить минимум на 20 % дешевле. Но на цены годовалой давности, когда аналогичный тариф можно было купить чуть больше чем за 2 тысячи рублей, рассчитывать не стоит.

Алкоголь в стране также вырос в цене, и теперь бутылка виски стоит 1700 рублей, а шоколад Merci – 500. В магазинах одежды также заметно подорожание на 20–30 %.