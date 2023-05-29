Туроператор опроверг заявления о дискриминации русских в Египте

Туристы всегда бывают чем-то недовольны, заявил генеральный директор туроператора SpaceTravel Артут Мурадян, комментируя сообщение о том, что путешественница из России пожаловалась на дискриминацию в дорогом отеле в Египте. По мнению Мурадяна, высказанному в разговоре с NEWS.ru, мнение женщины не отражает реального положения дел.

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Туристы всегда бывают чем-то недовольны, и это не показатель общего отношения к российским туристам за границей, особенно для курортов с открытой для России авиалинией. Это частное мнение туриста, и оно никоим образом не отражает реального положения дел, — сообщил Мурадян.

Он добавил, что была запущена новая чартерная программа в Египет — Red Sea. По его словам, очевидно, что если бы там было негативное отношение к российским туристам, то не стали бы приглашать нового перевозчика для рейсов.