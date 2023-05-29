Отдыхающие в Турции россияне раскрыли обстановку в стране после выборов

Российские туристы, отдыхающие в Турции, назвали обстановку в стране после президентских выборов спокойной. Ситуацию в турецких городах после окончания голосования они раскрыли в беседе с «Лентой.ру».

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Так, находящаяся в Анталье россиянка Ксения рассказала, что за день до второго тура выборов в воскресенье, 28 мая, на улицах появилось много полиции. «Правоохранители останавливали машины, проверяли документы у местных жителей, но это никак не мешало отдыхать, — отметила она. — В день голосования вначале все тоже было спокойно. Люди шли голосовать как на праздник, целыми семьями».

При этом, по словам девушки, с восьми часов вечера, когда стало ясно, что победу на выборах одержал действующий глава государства, Реджеп Тайип Эрдоган, начали активно сигналить машины. «Кто-то устраивал фейерверки, — добавила она. — На улицах было очень шумно. Но ровно в полночь все прекратилось. Согласно турецким законам, шуметь после 12 ночи категорически запрещено».

Другая россиянка Анастасия, проживающая в Измире, также заявила, что выборы никак не помешали ее отдыху, но отметила суету на улицах. «После голосования на улицах стало очень шумно: турки сигналили, вывешивали флаги. В основном это были малообеспеченные люди, водители мусоровозов», — поделилась девушка.