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Shirak Avia начнет выполнять регулярные рейсы в Сочи

Армянская авиакомпания Shirak Avia с 25 июня начнет выполнять авиаперелеты из Еревана в Сочи, сообщили в понедельник в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Shirak Avia начнет выполнять регулярные рейсы в Сочи
© РИА Новости

"Полеты запланированы с 25 июня, один раз в неделю - по воскресеньям", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что рейсы будут выполнять Boeing 738-500, рассчитанные на 131 пассажира. Перелет между Сочи и Ереваном займет час.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, авиакомпания Shirak Avia станет вторым авиаперевозчиком, представляющим Армению в международном аэропорту Сочи (наряду с Armenian Airlines). При этом, сотрудничество между аэропортом Сочи и Shirak Avia произойдет впервые.

Сейчас в направлении Сочи - Ереван 6 авиаперевозчиков осуществляют 30 рейсов еженедельно.

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова входит в топ-5 российских аэропортов по объему пассажирских перевозок. По итогам 2022 года было обслужено 12 млн пассажиров по 77 внутренним и международным направлениям.

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