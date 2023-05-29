Shirak Avia начнет выполнять регулярные рейсы в Сочи

Армянская авиакомпания Shirak Avia с 25 июня начнет выполнять авиаперелеты из Еревана в Сочи, сообщили в понедельник в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

"Полеты запланированы с 25 июня, один раз в неделю - по воскресеньям", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что рейсы будут выполнять Boeing 738-500, рассчитанные на 131 пассажира. Перелет между Сочи и Ереваном займет час.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, авиакомпания Shirak Avia станет вторым авиаперевозчиком, представляющим Армению в международном аэропорту Сочи (наряду с Armenian Airlines). При этом, сотрудничество между аэропортом Сочи и Shirak Avia произойдет впервые.

Сейчас в направлении Сочи - Ереван 6 авиаперевозчиков осуществляют 30 рейсов еженедельно.