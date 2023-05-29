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Россияне рассказали, как выборы в Турции отразились на их отдыхе

Российские туристы в Стамбуле в беседе с РИА Новости рассказали, как местные выборы отразились на их отдыхе.

По словам путешественников, выборы в стране не помешали им наслаждаться отдыхом. Более того, увеличенное количество полицейских на улицах позволяло чувствовать себя в безопасности:

"Они почти везде, это как будто охрана такая".

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Другая туристка также отметила, что политические события в Турции не мешают отдыху. Женщина упомянула лишь о проезжающих трейлерах с громкой музыкой, но в остальном подчеркнула, что в Стамбуле "все спокойно".

Ранее "Рамблер" рассказывал, как обманывают туристов в Стамбуле.

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