Российские туристы не могут улететь из Шри-Ланки

Рейс Red Wings WZ 3078 сегодня утром не смог вылететь из Шри-Ланки в Москву. Об этом в редакцию TourDom.ru сообщили турагенты, чьи туристы ждут вылета в аэропорту Хамбантота. В 09:40 закончилась посадка, отправиться должны были ровно в 10, но следующие 3 часа люди провели в самолете. После этого всех пассажиров вывели из самолета в зал ожидания».

© TourDom

По словам другого источника, командир корабля объяснил пассажирам, что перезагружает систему, так как обнаружились проблемы с компьютером и навигационной базой. Однако некоторым из туристов показалось, что они слышали какие-то странные звуки из двигателей.