Российские туристы не могут улететь из Шри-Ланки из-за проблем с оборудованием самолета
Рейс Red Wings WZ 3078 сегодня утром не смог вылететь из Шри-Ланки в Москву. Об этом в редакцию TourDom.ru сообщили турагенты, чьи туристы ждут вылета в аэропорту Хамбантота. В 09:40 закончилась посадка, отправиться должны были ровно в 10, но следующие 3 часа люди провели в самолете. После этого всех пассажиров вывели из самолета в зал ожидания».
По словам другого источника, командир корабля объяснил пассажирам, что перезагружает систему, так как обнаружились проблемы с компьютером и навигационной базой. Однако некоторым из туристов показалось, что они слышали какие-то странные звуки из двигателей.
Полет по маршруту должен выполняться на Boeing 777. Сегодня утром он прибыл из Москвы. Редакция направила запрос в авиакомпанию. В контактном центре Red Wings причину и предполагаемое время вылета назвать затруднились. Тем временем на онлайн-табло Жуковского, куда должен прилететь самолет вечером, время прилета поменяли уже дважды. Сначала на 3,5 часа позже запланированного, а затем еще на 3. Теперь рейс ждут не раньше 23:00. По информации наших источников, в Хамбантоту планируется отправить резервный борт из Екатеринбурга.