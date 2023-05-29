В Египет из Москвы полетит новая авиакомпания

С середины июня еще одна авиакомпания – Red Sea Airlines – начнет летать из Москвы в Шарм-эль-Шейх. Рейсы египетского перевозчика запланированы с 16 июня из аэропорта Шереметьево на Boeing 737 2 раза в неделю. Об этом редакции TourDom.ru сообщил туроператор «Интурист».

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Билетов в свободной продаже не будет: все места предназначены для клиентов компании, купивших туры. «Стоимость недельного турпакета с отдыхом на море в Шарм-эль-Шейхе в отеле 3* с питанием "все включено" в июне составит от 104 939 руб. на двоих, в отеле 4* с аналогичными параметрами – от 107 410 руб., в отеле 5* – от 118 119 руб.», – сообщила пресс-служба.

Предполагается, что в июле периодичность вылетов Red Sea Airlines из Москвы увеличится до пяти. Полетная программа анонсирована на год вплоть до июня 2024 года. Ожидаются также рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из других российских городов.

Таким образом, объем заявленной перевозки из Москвы на курорты Египта в летнем сезоне существенно вырастет. С мая в Хургаду и Шарм начала летать авиакомпания AZUR air с частотой 6 раз в неделю.

Наибольший же объем вылетов на Красное море приходится на «Аэрофлот». Авиакомпания возит туристов Библио-Глобуса в Шарм-эль-Шейх и Хургаду в ежедневном формате. Туроператор также формирует туры на основе рейсов египетской AlMasria Universal Airlines. Вылеты на каждый из курортов из Шереметьево 4 раза в неделю.

Продолжает летать из Москвы по двум египетским маршрутам и авиакомпания «Россия».

Из двух московских аэропортов – Домодедово и Жуковский – выполняет рейсы Red Wings. Туры с этим перелетом формирует туроператор Fun & Sun.

Pegas Touristik возит своих туристов на самолетах авиакомпании Southwind с технической посадкой в Анталье для дозаправки.