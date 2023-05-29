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Россияне массово устремились на отдых в Европу

Туроператоры фиксируют рост интереса российских туристов к поездкам в Европу, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов. О том, что россияне массово устремились на отдых в европейские страны, Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Россияне массово устремились на отдых в Европу
© Lenta.ru

По словам специалиста, только за 2022 год государства шенгенского соглашения выдали отечественным путешественникам 687 тысяч виз, включая многоразовые.

«Речь идет о 17 странах, которые выдают документы», — заявил эксперт.

Представитель РСТ также отметил, что популярностью среди туристов из России по сей день пользуются такие европейские страны, как Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия.

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