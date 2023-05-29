Россияне массово устремились на отдых в Европу

Туроператоры фиксируют рост интереса российских туристов к поездкам в Европу, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов. О том, что россияне массово устремились на отдых в европейские страны, Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
По словам специалиста, только за 2022 год государства шенгенского соглашения выдали отечественным путешественникам 687 тысяч виз, включая многоразовые.
«Речь идет о 17 странах, которые выдают документы», — заявил эксперт.
Представитель РСТ также отметил, что популярностью среди туристов из России по сей день пользуются такие европейские страны, как Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия.