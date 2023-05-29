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Туристка пожаловалась на "презрительное отношение" к русским в отеле Египта

Туристка пожаловалась на пятизвездочный отель Jaz Mirabel в Beach в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".

Туристка пожаловалась на "презрительное отношение" к русским в Египте
© Unsplash

Прежде всего путешественницу возмутил сервис, а также отношение сотрудников и отдыхающих из других стран к россиянам. В частности, туристка отметила, что европейцы относятся к русским с презрением.

"А местные, конечно, больше прислуживают европейцам, и в любом конфликте правда будет на их стороне. Однажды мы решили заглушить ор и громкую музыку британцев своей колонкой, но нам пригрозили штрафом", – пожаловалась женщина.

Туристка также рассказывала о том, что все снеки, включенные в плату за проживание, обычно заканчивались на русских. При этом приезжие из других стран с такой проблемой не сталкивались.

Путешественница заплатила свыше 150 тысяч рублей за девять ночей за двоих. При этом, по ее словам, она не получила даже зубного набора, а за халаты и тапки сотрудники попросили дополнительную плату.

Почему не стоит ходить в спа в отеле

В заключение россиянка подчеркнула, что ее разочаровал не только отель, но и сами местные жители, которые пытаются обмануть на рынках. Кроме того, туристка пожаловалась на антисанитарию в ресторанах.

Ранее "Рамблер" рассказывал о блюдах в отелях Египта, которых стоит избегать.

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