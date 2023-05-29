Турагент из РФ поделился отзывами своих туристов о ценах в Турции

Одна из блогеров-турагентов, побывавшая в Турции, призвала всех граждан России отказаться от покупок в аэропорту. Также она проинформировала о том, что пора забыть о слове «дешево», пишет « Турпром ».

«Перекус в аэропорту стал золотым. Помытое яблоко за 2 Euro, помытый банан - аналогичная цена. В рублях на сегодня 170 рублей, везде курс ЦБ 1 Euro = 85,92», — говорится в сообщении.

Также туристка порекомендовала не покупать интернет в аэропорту. Также на связи экономят и в отелях. Чтобы приобрести Сим-карту с интернетом, обязательно придется предъявить паспорт. Лучше всего это сделать на улице в городе, чем в аэропорту.