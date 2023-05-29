Какие места в странах ЕАЭС пользуются наибольшей популярностью

Сегодня День Евразийского экономического союза. Праздник молодой, учрежден только в прошлом году. Но сам ЕАЭС существует с 2015-го. В него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. За прошедшее время Союз доказал свою эффективность. Например, товарооборот превысил отметку в 80 миллиардов долларов. Растет и взаимный туристический поток – только в прошлом году более шести миллионов человек путешествовали внутри ЕАЭС, передает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков. В Беларуси растет спрос на байдарочные туры. Каждые выходные десятки туристов отправляются на водную прогулку. В туристических компаниях отмечают: пять лет назад сплавлялись по 10-12 человек в день, теперь число желающих ежедневно доходит до 100.

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«Второй год собирались, собирались, и вот, наконец, теплая погода», – рассказали туристы туристы Ульяна и Глеб Малаховы.

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Активный туризм – один из самых популярных видов путешествия у граждан Евразийского союза.

«Различные санатории, здравницы, базы отдыха. Их невозможно купить летом просто по одной простой причине, что их бронируют заранее, как минимум, за полгода. Все различные базы отдыха, санатории, они все попросту забиты», – рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Упрощенный визовый режим, транспортная доступность, географическая близость и исторические связи ведут к росту турпотока. Между странами «большой пятерки» каждую неделю уже около 700 авиарейсов. В Казахстане этим летом решили запустить и пляжные туристические чартеры – из России к каспийским курортам.

В Кыргызстане туризм называют конкурентным преимуществом страны и будущее связывают с развитием индустрии. В страну каждый год едут гости – в горы и на озера.

«Мы летом можем показать все четыре сезона. Можно на вертолете долететь до ледника – пик Ленина, пик Победы, чуть ниже спуститься, побывать в осени, в весне и на пляже искупаться на Иссык-Куле. Мы четко знаем и видим свои конкурентные преимущества именно только в туризме», – рассказал руководитель администрации президент Кыргызстана Акылбек Жапаров.