В 2023 году Израиль посетят около 200 тысяч российских туристов

Политические протесты на Святой земле не изменили привлекательность страны для путешественников из РФ.

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В 2023 году Израиль посетят более 200 тысяч россиян. Такими прогнозами поделились в министерстве туризма еврейского государства, передает издание «Известия».

В 2022 году поток российских путешественников в Израиль стал меньше, чем в 2019. Разница составила 51%. Но уже за январь-апрель 2023 года спрос вырос на 184%.

Среди причин низкого спроса было закрытие границ из-за пандемии коронавирусной инфекции. Страна вновь открыла двери для туристов лишь в марте 2022 года.