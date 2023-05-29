В 2023 году Израиль посетят около 200 тысяч российских туристов
Политические протесты на Святой земле не изменили привлекательность страны для путешественников из РФ.
В 2023 году Израиль посетят более 200 тысяч россиян. Такими прогнозами поделились в министерстве туризма еврейского государства, передает издание «Известия».
В 2022 году поток российских путешественников в Израиль стал меньше, чем в 2019. Разница составила 51%. Но уже за январь-апрель 2023 года спрос вырос на 184%.
Среди причин низкого спроса было закрытие границ из-за пандемии коронавирусной инфекции. Страна вновь открыла двери для туристов лишь в марте 2022 года.
Сейчас в среднем Святую землю посещают 18 тысяч российских туристов. Количество прямых рейсов в Израиль достигает 24 полетов в неделю. Из России в эту страну можно попасть в аэропорте Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Минеральных Вод и Махачкалы.