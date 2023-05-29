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В Ростуризме назвали самые популярные направления для летнего отпуска

Большинство россиян предпочитают проводить отпуск на курортах, располагающихся недалеко от места жительства, сообщает News.ru.

В Ростуризме назвали популярные направления для летнего отпуска
© Москва 24

Как рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, в этом году наиболее популярными направлениями для отдыха могут стать Московская и Ленинградская области. Также, по его мнению, множество жителей России отправятся в Сочи из-за развитой транспортной доступности.

Он отметил, что туристы выбирают регионы, ближайшие к себе, чтобы добраться на автомобиле и не тратить дни на дорогу до места отдыха.

"До Краснодарского края, исключая только Сочи, добираться зачастую сутки или больше, поэтому мы видим высокую загрузку в Подмосковье. Такая же история примерно с Ленобластью, туда отправляются жители Питера. Отдельной темы заслуживает Сочи, там все очень хорошо по причине транспортной доступности. Можно с уверенностью утверждать, что сезон курортный Сочи ждет успешный", – пояснил Уманский.

Он добавил, что повышенным спросом летом среди россиян пользуются курорты, расположенные рядом с всевозможными водоемами. Так, по словам эксперта, популярными будут курорты на побережье Волги. Также в топ популярных направлений войдут Карелия, Алтай и Байкал.

Уманский добавил, что еще популярны курорты Абхазии, условно относящиеся к внутреннему туризму. Люди летят туда тоже через Сочи и потом переходят сухопутную границу. В этом году у них отмечаются рекордные показатели.

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