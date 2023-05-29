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37 минут назад

Россияне ждут открытия прямых рейсов на Хайнань: летать начнут не скоро

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Несмотря на то что российские авиакомпании получили разрешение на полеты на китайский остров Хайнань, запуска рейсов в ближайшее время не будет. Причины и сроки объяснил эксперт.

Россияне ждут открытия прямых рейсов на Хайнань
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По информации Росавиации, на сегодня три перевозчика получили допуск к выполнению авиарейсов на китайский остров Хайнань по двум направлениям – в Хайкоу и Санью. Авиакомпании планируют осуществлять рейсы два раза в неделю.

В частности, Red Wings будет летать из Москвы, Самары, Челябинска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Владивостока, Красноярска и Хабаровска. Ikar планирует выполнять полеты из Хабаровска, Екатеринбурга, Москвы, Иркутска, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы и Петербурга. Авиакомпания «ИрАэро» получила разрешение на рейсы из Владивостока.

Как сообщила «Комсомольской правде» член Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева, получение разрешений еще не значит, что полеты начнутся в ближайшее время. Для начала авиакомпаниям необходимо утвердить расписание полетов и цены на билеты. Только после этого начнется формирование путевок на курортный остров.

«В связи с этим о начале отправки туристов на берега Южно-Китайского моря говорить рано», – приводятся слова Асеевой.

Кроме того, может измениться и список городов, откуда планируется выполнять рейсы, так как решение, опять же, остается за перевозчиками.

Эксперт добавила, что первое время российских туристов будет принимать только международный аэропорт Хайкоу, потому что терминал в Санье закрыт на реконструкцию. Открытие намечено на конец лета.

Новости путешествий,Red Wings,Росавиация,
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