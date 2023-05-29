Россияне заняли первое место по бронированию поездок на Мальдивы

— Несмотря на рост цен на туры из-за инфляции внутри страны, Турция остается самым популярным направлением для российских туристов. Это связано с тем, что цены на это направление все равно остаются ниже, чем в другие популярные локации. А для того, чтобы остаться в комфортном для себя бюджете, в этом году отдыхающие зачастую стали выбирать гостиницы классом ниже, — уточнил он.