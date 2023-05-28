Туристам на Кубе посоветовали искать отели с некубинскими поварами

В каких отелях на Кубе лучшая кухня? Эту тему активно обсуждали в закрытом телеграм-канале для работников турбизнеса «Источники ТурДома». По мнению турагентов, специализирующихся на турах на Остров свободы, питание является частой проблемой:

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«Качество блюд в отелях вызывает главные нарекания туристов. Кубинцы весьма своеобразно готовят и портят еду, по мнению многих наших. Даже яичницу. Звездность отеля в этом плане ничего не гарантирует. Нужно знать ситуацию изнутри по каждому из них».

В связи с этим бытует мнение, что самый выигрышный вариант – искать отель, где на кухне стоят некубинцы. Так, в PGS Varadero Hotel 4+*, зная о проблеме, специально привезли турецких поваров.

«Выбирать его можно как раз из-за питания, а в остальном средний отель», – выносит вердикт один из агентов.

Еще одна боль туристов – морепродукты. Чтобы отведать их, чаще всего нужно ехать в рестораны, но есть и исключения. По мнению некоторых участников обсуждения, по этой составляющей из «пятерок» точно не подведет Melia Peninsula Varadero 5*:

«Морепродукты минимум через день точно были, готовили вкусно. В более дорогих отелях их подают на обед и ужин».

В числе новых отелей эксперты рекомендуют Paredon Playa Hermosa 5*. Из уже известных можно обратить внимание на Starfish Varadero 3*, Sirenis Tropical Varadero 4*, Barcelo Solymar Varadero 5*.