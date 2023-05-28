$79.97-0.0285.92+0.04

Сотрудницу, приютившую забытую в аэропорту кошку, обвинили в краже питомца

Пассажирка, оставившая в Кольцово сфинкса, решила подать в суд на сотрудницу авиакомпании, которая отдала, по ее мнению, брошенного зверька своим коллегам. Питомец должен был лететь в Москву, но перед поездкой никто не удосужился узнать о правилах – у хозяев не оказалось переноски, без которой на борт нельзя. В итоге его оставили в здании аэровокзала в сумке возле урны, пообещав, что кто-то когда-то за ним придет.

Сотрудница приютила забытую в аэропорту кошку и была обвинена в краже
© tourdom.ru

Однако сотрудники авиакомпании так никого и не дождались. В одном из источников действительно идет речь о том, что хозяева просили телефон представителя авиакомпании, но своих контактов не оставили и даже не сообщили, кто и когда должен прийти за животным. В итоге, по одной версии, благодаря отзывчивым коллегам кошка быстро обрела новый дом.

Другая версия у хозяйки – животное оказалось у посторонних людей. Ее подруга в итоге доехала до аэропорта, но питомца на тот момент уже забрали другие люди. Именно поэтому на семейном совете принято решение заявить о краже.

Редакция TourDom.ru направила запрос в авиакомпанию Smartavia, которая фигурирует в одном из источников, и в аэропорт Кольцово, предложив рассказать свою версию произошедшего.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий