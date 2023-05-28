Сотрудница приютила забытую в аэропорту кошку и была обвинена в краже

Пассажирка, оставившая в Кольцово сфинкса, решила подать в суд на сотрудницу авиакомпании, которая отдала, по ее мнению, брошенного зверька своим коллегам. Питомец должен был лететь в Москву, но перед поездкой никто не удосужился узнать о правилах – у хозяев не оказалось переноски, без которой на борт нельзя. В итоге его оставили в здании аэровокзала в сумке возле урны, пообещав, что кто-то когда-то за ним придет.

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Однако сотрудники авиакомпании так никого и не дождались. В одном из источников действительно идет речь о том, что хозяева просили телефон представителя авиакомпании, но своих контактов не оставили и даже не сообщили, кто и когда должен прийти за животным. В итоге, по одной версии, благодаря отзывчивым коллегам кошка быстро обрела новый дом.

Другая версия у хозяйки – животное оказалось у посторонних людей. Ее подруга в итоге доехала до аэропорта, но питомца на тот момент уже забрали другие люди. Именно поэтому на семейном совете принято решение заявить о краже.