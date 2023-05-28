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2 часа назад

Стюардесса назвала самое грязное место в самолете, о котором не подозревают пассажиры

Super.ru

И нет, это не туалет. Пользовательница Reddit под ником HausofDarling, много лет проработавшая стюардессой, ответила на вопросы о том, какие грязные секреты нужно знать, находясь на борту. И «грязные секреты» в данном случае не фигура речи. По словам женщины, в самолете есть место, которое никогда не дезинфицируется, хотя им пользуются все пассажиры. Речь о кармане впереди стоящего кресла. В него очень любят складывать всякий мусор: от влажных салфеток и косметичек до носков, трусов (что? да!), использованной жвачки, огрызков от яблок и тому подобного. Поэтому стюардесса советует никогда не помещать туда ноутбук или смартфон, как это делают многие.

Стюардесса назвала самое грязное место в самолете
Фото: Super.ruSuper.ru

Кроме того, бортпроводница рекомендует брать в полет дезинфицирующие средства, особенно если вы летите на короткое расстояние. Дело в том, что в таких случаях зачастую самолет просто «разворачивают» и экипаж не успевает как следует убраться перед следующим рейсом. Ну и наконец, самый шокирующий лайфхак: стюардесса советует не класть еду прямо на откидной столик. Во время обеда следите, чтобы ваш сэндвич или пирожок лежал на подносе или в крайнем случае на салфетке. «Вы не поверите, сколько раз мне приходилось говорить людям, что это просто отвратительно и недопустимо — переодевать обкакавшегося ребенка на откидном столике», — объясняет женщина.

Что ж, все запомнили и взяли на вооружение. Тем более что сезон отпусков совсем близко, а рейсов в самые разные страны — от экзотических до давно любимых — все больше.

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