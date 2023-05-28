Диетологи рассказали, что нельзя есть перед полетом

Авиаперелет часто вызывает вздутие живота, газообразование и другие неприятные ощущения в кишечнике, пишет британский таблоид The Sun.

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Диетолог Лаура Браун объяснила, что организм делает все возможное, чтобы выровнять давление воздуха внутри тела, вызванное перепадами давления в салоне. Кроме того, продукты, которые подаются на борту, перед этим были заморожены и обработаны. Они содержат ингредиенты, включая добавки и кислые вещества, которые ведут к плохому пищеварению.

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Диетолог Алекс Гловер же отметил, что еда на авиарейсах часто имеет низкую питательную ценность. В ней мало клетчатки, много сахара, соли и консервантов, которые в некоторых случаях могут вызвать расстройство пищеварения.

Эксперты дали полезные советы, как уменьшить стресс у пищеварительной системы от авиапутешествия. Рекомендации нужно соблюдать в течение двадцати четырех часов до рейса, а также во время полета.

Подготовка дома

Доктор Браун посоветовала увеличить за сутки до полета содержание клетчатки в рационе и употреблять полезные, сбалансированные, преимущественно растительные ингредиенты для поддержания здоровья кишечника.

По словам диетолога Гловера, самое важное во время полета — увеличить потребление воды, так как влажность в самолете значительно ниже, что может привести к быстрому обезвоживанию. Нехватка влаги провоцирует запор, который усугубляет вздутие живота.

Запрещенные продукты

Перед полетом следует избегать употребления продуктов, которые могут увеличить количество кишечных газов. К ним относятся фасоль и нут, брюссельская капуста, цветная капуста, кешью, лук, чеснок, зерновые батончики, молочные продукты с высоким содержанием лактозы и продукты, имеющие в составе инсулиновую клетчатку или сахарные спирты.

При вздутии живота нужно отказаться от блюд, содержащих пшеницу, рожь, лук и бобовые (например, арахис и нут), лактозу (есть в мягком сыре, йогурте и молоке), фруктозу (содержится в кукурузном сиропе, меде и некоторых фруктах, таких как яблоки и груши) и искусственные подсластители.

Лучше всего ограничивать потребление клетчатки, так как это может вызвать расстройство пищеварения. Кроме того, не стоит налегать на спаржу, брокколи и белокочанную капусту. Жевательная резинка без сахара также может вызвать проблемы.

— Жевательная резинка без сахара обычно содержит сорбит, сахарный спирт, известный тем, что вызывает вздутие живота и другие желудочно-кишечные расстройства, — пояснил эксперт.

Ограничение распространяется и на другие искусственно подслащенные продукты питания и напитки.

Что есть на борту самолета

Свести неприятные симптомы к минимуму можно, если есть мясо, птицу, рыбу, яйца, молочные продукты без лактозы, твердые сыры, моцареллу, орехи и семечки, овес и киноа, некоторые фрукты и ягоды (например, бананы, апельсины, киви, дыню), а также овощи, включая капусту, огурцы и сладкий картофель.

Диетолог Софи Тротман рассказала, что лучше всего выбирать легкие, сбалансированные по питательным веществам блюда, содержащие нежирный белок, полезные жиры и клетчатку, которые благотворно влияют на пищеварительную систему.

— Если в аэропорту есть полезные блюда, можно перекусить ими перед полетом или захватить здоровую пищу с собой, — посоветовала специалист.

Полезный перекус

Хорошая идея — взять в поездку контейнер с сырыми нарезанными овощами и хумусом. Подойдут морковь, огурцы и перец.

После приземления доктор Браун порекомендовала придерживаться здорового рациона, состоящего из продуктов, богатых клетчаткой. Это поможет вернуться к обычной работе желудочно-кишечного тракта, вывести излишки газа, что могли накопиться во время полета.

Водный баланс

Обильное питье во время полета важно для общего состояния здоровья и кровообращения и может улучшить работу пищеварительной системы.

Употребление достаточного количества воды для регулярного посещения туалета помогает организму естественным образом отфильтровывать лишний натрий, который может задерживаться в теле. Рекомендуется выпивать примерно 0,25 литра воды ежечасно.

Контроль алкоголя

В самолете очень сухой воздух, а алкоголь также является мочегонным средством и способствует обезвоживанию.

По этой причине рекомендуется либо вообще избегать употребления спиртного во время полета, либо обязательно пить воду с каждым алкогольным напитком. Алкоголь грозит раздражением желудка, которое ведет к диарее и скачку уровня сахара в крови. Может потянуть на сладкую, жирную и соленую пищу.

Нужно избегать газированных напитков, таких как просекко, шампанское и газированные коктейли, так как они провоцируют вздутие.

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