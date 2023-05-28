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Исследование: спрос на туры по России снизился почти на 20%

Путешествия по России стали на 18% менее востребованными, чем в аналогичный период прошлого года. Это обусловлено тем, что туры стали на 30% дороже, пишет РИА Новости по данным интернет-магазина Travelata.ru.

Исследование: спрос на туры по России снизился почти на 20%
© Pxhere

По информации издания, российские курорты не могут конкурировать с зарубежными. В 2023 году на 18% меньше туристов планируют отдыхать внутри страны. При этом в целом туры продаются в два раза лучше, чем в 2022 году, объяснил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

По словам эксперта, отдых в России подорожал на 30% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярны по-прежнему курорты Большого Сочи, в том числе Адлер и Красная Поляна, поскольку там цены выросли незначительно. Имеретинку выбирают в три раза реже, потому что там чек вырос на 50%.

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Санкт-Петербург держится на третьей строчке по популярности, Калининградская область замыкает пятерку востребованных регионов. При этом, по данным Travelata.ru, путевка в Адлер в среднем стоит 93,6 тысячи рублей, в центр Сочи - 106,3 тысячи, Санкт-Петербург - 49,5 тысячи, в Имеретинский регион - 116,4 тысячи, а в Калининград - 66 тысяч рублей.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что привлекает туристов в Дагестане.

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