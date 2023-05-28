Турпром: туристы из РФ могут остаться без пляжей в Турции

Турция сталкивается с новым вызовом — потенциальной оккупацией пляжей беженцами, оставшимися без крова после разрушительного землетрясения, сообщает "Турпром".

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Это явление вызывает серьезные опасения и поднимает вопросы в туристической сфере. Прогнозы экспертов предрекают возможные социальные конфликты и негативное влияние на индустрию туризма.

Волнение и напряженность в обществе возникают из-за конкуренции за ограниченные ресурсы и пространство между беженцами и местными жителями, которые сталкиваются с собственными экономическими трудностями.