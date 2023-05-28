Отпуск на Кипре: что нужно знать летом 2023 года

Рассказываем, как новая программа полетов в Ларнаку через Кувейт отразится на стоимости туров и что еще нужно знать о путешествиях на Кипр в этом летнем сезоне.

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Кипр открыл границы для российских туристов еще в апреле 2021 года. Небо по-прежнему пока закрыто, прямых перелетов из российских городов на остров нет. Самым удобным и, по сути, единственным вариантом добраться до Кипра до недавних пор были перелеты с пересадкой в Ереване.

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Однако туроператоры продолжают искать варианты удобных стыковок, и с 29 апреля открылась блочная программа полетов в Ларнаку через Кувейт на рейсах Jazeera Airways по средам и субботам, а с 26 мая будут также отправляться рейсы по понедельникам.

Действовать эта программа будет до конца октября.

Благодаря ей стыковки ожидаются более короткие, а туры – более дешевые. Самая удобная по времени пересадка в Ереване по пути в Ларнаку – три часа, но, как правило, на самых недорогих рейсах это время растягивается минимум до 9–11 часов в одну сторону. Пересадка в Кувейте, по данным туроператоров, по дороге туда сократится до четырех часов, а обратно – до двух. Таким образом, туристы будут вылетать из Москвы в 00:45, а в 13:15 уже прибывать в Ларнаку, обратный рейс из Ларнаки – в 14:00, приземлится в Москве он в 14:00.

Правила въезда

С 1 июня 2022 года отменены все коронавирусные ограничения при въезде в страну, больше не требуются ни результаты ПЦР-теста, ни сертификаты о вакцинации. Также с 18 апреля прошлого года отменяется требование о заполнении "формы здоровья" Cyprus Flight Pass.

Носить маски в общественных местах тоже больше не нужно, исключения составляют только медицинские учреждения. Также при посещении больницы попросят сделать ПЦР-тест, а при симптомах ОРВИ потребуют надеть маску в общественных местах. Обязательную самоизоляцию в случае положительного теста тоже отменили, теперь она носит исключительно рекомендательный характер.

Карты российских банков Visa и Mastercard на Кипре не работают, платежная система "Мир" – тоже. Некоторые кипрские банки работают с UnionPay, эту информацию нужно уточнять в банке или ориентироваться по наклейкам на банкоматах. По отзывам туристов, снять деньги с UnionPay можно в банках платежной системы JCC (адреса банкоматов есть на официальном сайте JCC). Оплатить картой покупку – как повезет, если на терминале есть наклейка JCC – скорее да, чем нет, но наличные надежнее.

Виза

Так как прямых перелетов на Кипр нет и пока не предвидится, бесплатную провизу, которую можно оформить онлайн, тоже временно отменили. Попасть на остров можно по действующему многократному или двукратному шенгену или по румынской или болгарской визе.

Подать заявление на визу можно в консульстве Кипра или в любой аккредитованной туркомпании (она за это возьмет + 10–15 евро).

Пакет документов стандартный:

анкета на английском языке

загранпаспорт, действительный не менее трех месяцев после окончания поездки и как минимум с двумя чистыми страницами

копия главной страницы загранпаспорта

копии ранее выданных шенгенских виз за последние три года (если есть)

две цветные фотографии 3,5*4,5 сантиметра

копии страниц внутреннего паспорта с фото, регистрацией и данными о ранее выданных паспортах

медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро, действительная во всех странах шенгена

бронь отеля (предоплата необязательна)

финансовые гарантии (справка с работы и выписка из банковского счета с движением средств за последние три месяца)

С 1 декабря 2022 года виза на Кипр для россиян стала платной. Визовый сбор – 80 евро с туриста, для детей от 6 до 11 лет – 40 евро, для детей до 6 лет – бесплатно.

Сколько стоит

Добраться до Ларнаки через Ереван этим летом стоит от 35 тысяч рублей (туда и обратно). Стоит отметить, что речь идет о перелете без багажа. Чемодан существенно повысит стоимость: цены на билеты с багажом до 20 килограммов начинаются от 87 тысяч рублей (туда и обратно). Все рейсы Jazeera Airways включают багаж до 20 килограммов, да и в целом на Кипр пока выгоднее летать с туркомпанией.