Сообщается о взрывном росте запросов россиян на билеты в Европу

Интерес граждан РФ к полетам в Европу значительно возрос на фоне новостей о начале продажи билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси, сообщает "ПРАЙМ".

© Banki.loans

По данным одного из сервисов по бронированию авиабилетов, поиски по некоторым маршрутам выросли более чем в два раза. Поиски билетов между Россией и Францией увеличились на 96%.