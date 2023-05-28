Сообщается о взрывном росте запросов россиян на билеты в Европу

В сервисе по бронированию сообщили о взрывном росте запросов граждан РФ на билеты в Европу
Интерес граждан РФ к полетам в Европу значительно возрос на фоне новостей о начале продажи билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси, сообщает "ПРАЙМ".
По данным одного из сервисов по бронированию авиабилетов, поиски по некоторым маршрутам выросли более чем в два раза. Поиски билетов между Россией и Францией увеличились на 96%.
Также наблюдался интерес к полетам в Италию и Грецию, с увеличением числа поисковых запросов на 43 процента и 39 процента соответственно.
Banki.loans ранее сообщил, что Киев подвергся одной из самых массовых атак мощными волнами БПЛА-камикадзе "Герань".