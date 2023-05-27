В Великобритании произошел сбой системы пограничного контроля

В аэропортах Великобритании произошел сбой автоматизированной системы пограничного контроля. Об этом сообщает «Би-би-си».

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По информации издания, сбой затронул пункты пограничного контроля (e-gate) аэропортов Хитроу, Гатвик и Манчестер, которые сканируют паспорта по прибытии. Отмечается, что ими пользуются до 80 процентов путешественников, поэтому в аэропортах формируются многочасовые очереди.