В Великобритании произошел сбой системы пограничного контроля
В аэропортах Великобритании произошел сбой автоматизированной системы пограничного контроля. Об этом сообщает «Би-би-си».
По информации издания, сбой затронул пункты пограничного контроля (e-gate) аэропортов Хитроу, Гатвик и Манчестер, которые сканируют паспорта по прибытии. Отмечается, что ими пользуются до 80 процентов путешественников, поэтому в аэропортах формируются многочасовые очереди.
В МВД Великобритании заявили, что на данный момент проводятся работы для быстрого решения этой проблемы. Ведомство отказалось раскрывать причину сбоя, назвав этот вопрос слишком деликатным.