Российские туристы протестировали новый отель 5* в Турции

В Турции (Сиде) с опозданием на неделю открылся отель Lago Hotel Side 5* (ранее – Azura Deluxe Sorgun): вместо 15 мая первые гости заехали 22-го. Так как гостиница теперь позиционирует себя в нише премиального отдыха, премьера обсуждается как агентствами, так и туристами. Редакция проанализировала первые отзывы.

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Впечатления неоднозначные. С одной стороны, красивые интерьеры, виды, обширная территория. С другой – в первые несколько дней не работали аквапарк, детская игровая, не были готовы к приему гостей некоторые номера категории swim up, имеющие выход к бассейнам. Строители еще продолжали устранять мелкие недоработки. Все это стало поводом для замечаний.

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«Мы заехали 22–го в день открытия. Выбор еды был на "трешку", грязь, пыль, стройка», – рассказала редакции TourDom.ru одна из туристок. Однако ближе к концу недели ситуация поменялась: «Сейчас прям очень хорошо. Кормят вкусно! Я думаю, максимум неделя и откроются остальные локации».

Из сильных сторон отеля наша собеседница отметила зону у бассейна с белым мальдивским песком.

«Там здорово, есть спуск в бассейн для деток, рядом – бар. Правда, пока не работает». А вот пляж она считает слабым местом: «Дорожки не до конца выложены, т. е. моешь ноги и снова в песок. Пластиковые шезлонги, пляж не почистили, в море плиты. Остальные локации супер».

В неофициальной группе отеля другие туристы подтверждают: в первые дни возникало желание уехать. Однако все отдают должное администрации. В Lago Hotel всё быстро меняется к лучшему. Уже заработали водные горки для взрослых, а детскую зону обещают открыть со дня на день. Кроме того, персонал старается спорные ситуации решать в пользу гостей, повышая категорию номеров.