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Как отдохнуть летом и сэкономить

Отдохнуть летом и при этом сэкономить вполне возможно. Как это сделать рассказывает DON24.RU со ссылкой на советы финансового консультанта Татьяну Волкову, которые она дала «Газета.Ru».

Как отдохнуть летом и сэкономить
© Unsplash

Специалист советует готовиться к поездке заранее, изучать разные предложения и искать варианты со скидками.

Важно пользоваться всевозможными бонусами и кэшбеком, которые предлагает ваш банк при оплате картой. Благодаря этому вы сможете вернуть часть средств, потраченные на поездку, — приводит источник ее слова.

Также эксперт посоветовала:

  • заранее определиться с форматом отдыха — нередко пакетные туры обходятся дешевле самостоятельного бронирования
  • выбирать для проживания не гостиницу, а съемное жилье, готовить самим, отказавшись от ресторанов
  • изучать расписание работы музеев и парков, чтобы знать о скидках и акциях
  • покупать сувениры в супермаркетах или местах, где бывает мало туристов.

Кроме того, не потратить лишнее на мобильную связь поможет покупка местной сим-карты.

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