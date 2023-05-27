Туры в Турцию в конце мая можно купить за 30 тысяч

Туроператоры анонсируют спецпредложения на туры в Турцию в ближайшие даты. Например, Pegas Touristik 25 мая выставил недельный тур с проживанием в 4* отеле Мармариса на «все включено» и вылетом из Екатеринбурга 26 мая за 33 тыс. руб.

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«Коллеги, давайте закроем рейс в Даламан. Еще четыре места», – говорится в уральском телеграм-канале компании.

Аналогичные спецпредложения в эти дни можно найти и у других туроператоров, в том числе с вылетом из других городов. Почему же «подгорают» места на рейсах в Турцию? По словам уральских турагентов, первоначальные цены на туры отпугнули многих туристов.

«По раннему бронированию в основном шли заявки на отели высокого уровня. Клиенты со средними доходами были не готовы рассматривать варианты по предложенным прайсам», – отмечает Валентина Дмитриева (турагентство «Валенсия»).

Некоторые отказались от отдыха в Турции из-за неопределенной политической ситуации перед вторым туром президентских выборов. В результате многие туристы переориентировались на другие направления.

Из-за более низких цен серьезную конкуренцию Турции составил Египет. Вариантов перелета на курорты Красного моря из аэропорта Кольцово сейчас достаточно много. С середины мая появились рейсы авиакомпании AZUR air. Полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполняет также «Россия». С конца мая к ним добавится программа Red Wings.

Другое популярное направления, соперничающее с Турцией, – ОАЭ. В этом году направление демонстрирует неожиданно высокий спрос даже летом. В Дубай из Екатеринбурга летает арабский лоукостер flydubai, а в Шарджу – Air Arabia.