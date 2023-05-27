7 маленьких греческих островов для тех, кто устал от людей и общения

Греция ― идеальное место для путешествий, так как она богата культурными достопримечательностями, чистейшим морем и гостеприимством.

© TURIZM.RU

Оказывается, и те, кому хочется отдохнуть от стресса на работе, могут найти в Греции комфортную тишину и релакс, отвлечься от повседневных забот.

Видео дня

Остров Лемнос

Ищите спокойствия? Точно найдете его на острове Лемнос, недалеко от Тасоса. Здесь прекрасные песчаные пляжи с волнами, способные удовлетворить любого серфингиста.

Это место славится своими археологическими памятниками Кавирио и Полични, а также замком Мирина. Пещера Филоктета, которая находится неподалеку, ― отличный вариант узнать больше о мифологии страны.

Итака

Пляжи Итаки отличаются чистейшей прозрачной водой, а также множеством растительности, дающей тень, то есть идеально подходят для тех, кто не желает быть поджаренным ярким солнцем.

Здесь различные типы пляжей: как песчаные, так и каменистые, открытые и изолированные. Перачори и Анойи ― очень уникальные скальные образования, которые непременно стоит увидеть.

Кастеллоризо

Расположенный недалеко от турецкого побережья, это один из самых отдаленных и наименее затронутых туризмом островов. В деревне есть несколько интересных достопримечательностей, которые стоит посетить, например Кастелло Россо и мечеть XVIII века, но настоящая изюминка ― местные жители.

Скирос

Этот остров ― идеальное место с явным венецианским влиянием и традиционной эгейской архитектурой. Достопримечательности, которые нельзя пропустить на Скиросе: венецианский замок Хору, а также пляжи Молис и Ацица.

Тилос

Нетронутый остров, покрытый старыми каменными холмами, жилыми домами с уникальным ботаническим садом. Тилос ― один из экологических парков Додеканеса, место, где много редких видов птиц и растений.

Остров знаменит тем, что здесь были найдены останки карликовых слонов, живших 4 000 лет назад.

Ираклия

Это небольшой исключительно фотогеничный остров с прекрасными бирюзовыми водами и нетронутыми пейзажами расположен между Иосом и Наксосом.

Ираклия ― несколько более активное место по сравнению с другими, и здесь вполне развиты различные виды активного отдыха, прежде всего, трекинг и пешие походы. Из достопримечательностей выдели церковь Панагии и пещеру Святого Иоанна. Не пропустите знаменитые пляжи Ливади и Агиос Георгиос.

Касос

Касос ― слабо изученный греческий остров, расположенный в районе Карпатос. Это место не очень популярно, что делает его еще более привлекательным, поскольку здесь бесчисленное множество живописных пейзажей.