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Россияне стали больше путешествовать по миру, несмотря на санкции – СМИ

Антироссийские санкции не смогли остановить туристические поездки россиян, а просто поменяли направления для отдыха. Об этом сообщает польская радиостанция Radio ZET.

Россияне стали больше путешествовать по миру, несмотря на санкции – СМИ
© Сетевое издание m24.ru

После начала спецоперации на Украине для граждан РФ сделали затруднительным доступ к некоторым популярным направлениям отдыха в европейских странах. Однако это не означает, что туристы из России вовсе перестали путешествовать.

Сообщается, что в 2022 году россияне совершили порядка 22,5 миллиона туристических поездок за границу по сравнению с 19,2 миллиона в 2021 году. Ожидается, что в течение текущего года эти цифры будут расти еще выше.

Автор материала отмечает, что наибольший рост числа российских туристов был зафиксирован в таких странах, как Турция, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Так, для многих государств стимулирование российского туризма является способом сбалансировать экономические связи с РФ.

Ранее сообщалось, что поляки оказались возмущены присутствием русских и украинских туристов на турецких курортах. Так, туристы из Польши отказывались играть с русскими в волейбол, а также совершали на них атаки в турецких барах.

До этого инвестиционный аналитик Александр Разуваев заявил, что цены на отдых в Турции будут снижаться из-за растущей инфляции в стране.

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