Пассажир Asiana Airlines открыл дверь при заходе самолета на посадку

В Южной Корее во время захода борта Asiana Airlines на посадку произошло ЧП. Пассажир открыл дверь самолета.

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Только по счастливой случайности никто не пострадал, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что несколько пассажиров испытали одышку, после посадки они были доставлены в больницу. Никто из людей из самолета не выпал.

30-летнего пассажира, которого заподозрили в попытке взлома двери воздушного судна, задержали.