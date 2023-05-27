Пассажир Asiana Airlines открыл дверь при заходе самолета на посадку
В Южной Корее во время захода борта Asiana Airlines на посадку произошло ЧП. Пассажир открыл дверь самолета.
Только по счастливой случайности никто не пострадал, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Отмечается, что несколько пассажиров испытали одышку, после посадки они были доставлены в больницу. Никто из людей из самолета не выпал.
30-летнего пассажира, которого заподозрили в попытке взлома двери воздушного судна, задержали.
Подчеркивается, что самолет благополучно сел на посадочную полосу в аэропорту.