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Россияне стали лидерами по количеству поездок в Турцию в январе-апреле

Россия заняла первое место по туристическому потоку в Турцию в период с января по апрель нынешнего года. Об этом сообщает газета Сumhuriyet со ссылкой на данные министерства культуры и туризма республики.

Россияне стали лидерами по количеству поездок в Турцию в январе-апреле
© Runews24.ru

Согласно информации, за первые четыре месяца нынешнего года страна приняла 9,5 миллионов иностранных туристов. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года Турцию посетили на 27,51% меньше туристов. При этом лидером по количеству поездок стала Россия, откуда приехали почти  1,15 миллионов туристов. Далее идут Германия и Болгария, откуда приехали 966,33 тысяч и 797,95 тысяч человек соответственно. Пятерку лидеров закрывают Иран и Великобритания.

По данным министерства, только за апрель Турцию посетили 3,3 миллиона туристов, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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