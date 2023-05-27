Россияне стали лидерами по количеству поездок в Турцию в январе-апреле

Россия заняла первое место по туристическому потоку в Турцию в период с января по апрель нынешнего года. Об этом сообщает газета Сumhuriyet со ссылкой на данные министерства культуры и туризма республики.

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Согласно информации, за первые четыре месяца нынешнего года страна приняла 9,5 миллионов иностранных туристов. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года Турцию посетили на 27,51% меньше туристов. При этом лидером по количеству поездок стала Россия, откуда приехали почти 1,15 миллионов туристов. Далее идут Германия и Болгария, откуда приехали 966,33 тысяч и 797,95 тысяч человек соответственно. Пятерку лидеров закрывают Иран и Великобритания.