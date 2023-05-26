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Пассажир обошел нормы провоза ручной клади в самолете и восхитил подписчиков

Пассажир авиакомпании Ryanair обошел нормы провоза ручной клади в самолете с помощью простого лайфхака и восхитил подписчиков. Мужчина опубликовал видео из аэропорта в соцсетях, на что обратило внимание издание The Mirror.

Пассажир обошел нормы провоза ручной клади в самолете и восхитил подписчиков
© Lenta.ru

Герой ролика показал, как сложил дополнительные вещи в наволочку и пронес на борт самолета в виде подушки. Таким образом, пассажир смог избежать переплаты за багаж.

Хитрая уловка путешественника впечатлила пользователей сети, которые стали активно комментировать видео. Один из юзеров написал, что вскоре собирается лететь с Ryanair на отдых и обязательно опробует лайфхак. Другие комментаторы предлагали собственные идеи для обмана правил перевозчика. К примеру, они предложили надеть на себя больше вещей, либо спрятать под объемным пальто еще одну сумку.

В феврале путешественница Лиза Гарсия назвала туристам самую необходимую в чемодане вещь. По словам девушки, в каждую поездку она берет с собой запасной мобильный телефон — это не раз помогало ей в непредвиденных обстоятельствах.

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