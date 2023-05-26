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Новый пятизвездочный отель в Турции не успел открыться к лету

Новый отель Benata Hotel 5* в турецком Сиде не успевает открыться к началу лета, сообщают турагенты. С их слов, туристы, которые уже купили туры, разочарованы – стоимость была высокой, а судя по фотографиям, комплекс не готов.

Новый пятизвездочный отель в Турции не успел открыться к лету
© tourdom.ru

Как указано в отзыве на Tophotels, гостиница должна была заработать еще 1 мая, но по состоянию на середину месяца на территории идет стройка. Турагенты сообщают, что официальное открытие перенесено на 9 июня. При этом в соцсетях отеля такой информации нет.

В туроператорской компании Anex редакции подтвердили, что открытие откладывается, но точный срок не привели: это зависит от отеля.

Туристам, которые должны были заехать в ближайшие дни, предлагают альтернативы. «Заявок было немного. Сейчас идет процесс подбора», – прокомментировал представитель компании.

Benata Hotel предлагает проживание в четырех видах номеров, на территории есть три бассейна, бары, спа. У туристов будет доступ к пляжу на побережье Манавгат.

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