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Блогер Юлия Коваль рассказала, какая популярная страна стала для нее "шоком"

Блогер и бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Юлия Коваль объяснила, почему никогда не хотела бы вернуться в Индию. Об этом она рассуждала в проекте "Мне смешно".

Коваль рассказала, какая популярная страна стала для нее "шоком"
© Pxhere

Коваль сказала, что уважает людей, которым страна близка, но сама надеется никогда туда больше не ездить:

"Я надеюсь, что больше никогда не придется мне ездить в Индию, потому что для меня [это был] шок. <...> Мне там было очень сложно".

Блогер также рассказала, что не поняла чувство юмора жителей Индии. Оно показалось странным. Кроме того, Коваль неоднократно замечала, что местные люди смеются, когда ковыряют в носу.

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