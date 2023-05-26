Блогер Юлия Коваль рассказала, какая популярная страна стала для нее "шоком"
Блогер и бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Юлия Коваль объяснила, почему никогда не хотела бы вернуться в Индию. Об этом она рассуждала в проекте "Мне смешно".
Коваль сказала, что уважает людей, которым страна близка, но сама надеется никогда туда больше не ездить:
"Я надеюсь, что больше никогда не придется мне ездить в Индию, потому что для меня [это был] шок. <...> Мне там было очень сложно".
Блогер также рассказала, что не поняла чувство юмора жителей Индии. Оно показалось странным. Кроме того, Коваль неоднократно замечала, что местные люди смеются, когда ковыряют в носу.