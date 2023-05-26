Россиянин сдал чемодан в багаж и получил вместо него обломки в мусорном мешке
Россиянин сдал чемодан в багаж в аэропорту Домодедово и получил вместо него обломки после посадки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел с жителем Москвы во время рейса авиакомпании S7 из российской столицы в Казань. Отмечается, что вещи мужчины лежали в черном мусорном мешке.
«Все было мятое, испорченное и испачканное маслом», — говорится в сообщении.
За уничтоженный багаж, который ему выкатили на ленте, москвич решил засудить столичную авиагавань и перевозчика. По словам мужчины, из-за случившегося ему придется ходить в одной одежде около двух недель.
«После кучи написанных претензий никаких извинений и объяснений мужчина так и не получил, — написали в источнике. — Говорит, деньги на новый гардероб тратить не готов и поэтому пойдет в суд».