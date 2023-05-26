Россиянин сдал чемодан в багаж и получил вместо него обломки

Россиянин сдал чемодан в багаж в аэропорту Домодедово и получил вместо него обломки после посадки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел с жителем Москвы во время рейса авиакомпании S7 из российской столицы в Казань. Отмечается, что вещи мужчины лежали в черном мусорном мешке.

«Все было мятое, испорченное и испачканное маслом», — говорится в сообщении.

За уничтоженный багаж, который ему выкатили на ленте, москвич решил засудить столичную авиагавань и перевозчика. По словам мужчины, из-за случившегося ему придется ходить в одной одежде около двух недель.