Курортный сбор в Петербурге начнут взимать с апреля 2024 года

Курортный сбор туристы, которые приезжают в Петербург и живут в гостиницах, хостелах, гостевых домах и других объектах размещения, будут платить с 1 апреля 2024 года. Такое решение приняло городское правительство, пишет "Российская газета".

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Размер сбора составит 100 рублей в сутки. Выплачивать его должны будут все гости города, которым есть 18 лет и которые проведут в северной столице больше одних суток. Если турист уедет раньше, часть суммы он получит обратно.

Взимать курортный сбор будут обязаны юридические лица и индивидуальные предприниматели для Фонда развития курортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.