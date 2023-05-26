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Курортный сбор в Петербурге начнут взимать с апреля 2024 года

Курортный сбор туристы, которые приезжают в Петербург и живут в гостиницах, хостелах, гостевых домах и других объектах размещения, будут платить с 1 апреля 2024 года. Такое решение приняло городское правительство, пишет "Российская газета".

Курортный сбор в Петербурге начнут взимать с апреля 2024 года
© Pxhere

Размер сбора составит 100 рублей в сутки. Выплачивать его должны будут все гости города, которым есть 18 лет и которые проведут в северной столице больше одних суток. Если турист уедет раньше, часть суммы он получит обратно.

Взимать курортный сбор будут обязаны юридические лица и индивидуальные предприниматели для Фонда развития курортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

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Освободят от обязанности выплачивать сбор ветеранов, блокадников, инвалидов, чернобыльцев и малоимущих граждан. Льгота коснется также участников спортивных соревнований, студентов-очников, которые учатся в петербургских вузах. Для тех, кто обязан платить сбор, но не делает этого, размер штрафа составит 500-2000 рублей.

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